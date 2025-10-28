En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nuevos ataques a 'narcolanchas'
Huracán Melissa
Señorita Antioquia
Petro en Lista Clinton

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Pizarro y Corcho, ¿quién encabeza lista a Senado? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 28 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 28 de octubre de 2025:

  • Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico, dio detalles sobre la disputa que hay entre Carolina Corcho y María José Pizarro por la cabeza de la lista al Senado.
  • Samuel Pérez, diputado del Congreso de Guatemala, habló acerca del presunto Golpe de Estado en su país.
  • Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, se refirió a las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en su contra.
  • Daniel Briceño, concejal de Bogotá, profundizó sobre la denuncia a Laura Sarabia.
  • Alexander Vega, codirector del partido de la U, se pronunció sobre la propuesta de 'La Nueva U'.
  • Camilo Gutiérrez, experto en seguridad informática e investigador en amenazas informáticas, explicó los detalles de la renuncia del director de la UIAF.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad