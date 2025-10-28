Pizarro y Corcho, ¿quién encabeza lista a Senado? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 28 de octubre de 2025:



Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico , dio detalles sobre la disputa que hay entre Carolina Corcho y María José Pizarro por la cabeza de la lista al Senado.

Samuel Pérez, diputado del Congreso de Guatemala, habló acerca del presunto Golpe de Estado en su país.

Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, se refirió a las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en su contra.

Daniel Briceño, concejal de Bogotá, profundizó sobre la denuncia a Laura Sarabia.

Alexander Vega, codirector del partido de la U, se pronunció sobre la propuesta de 'La Nueva U'.

Camilo Gutiérrez, experto en seguridad informática e investigador en amenazas informáticas, explicó los detalles de la renuncia del director de la UIAF.

Escuche el programa completo aquí: