Pizarro y Corcho, ¿quién encabeza lista a Senado? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 28 de octubre de 2025

Actualizado: 28 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este martes, 28 de octubre de 2025:
- Gustavo Bolívar, exsenador del Pacto Histórico, dio detalles sobre la disputa que hay entre Carolina Corcho y María José Pizarro por la cabeza de la lista al Senado.
- Samuel Pérez, diputado del Congreso de Guatemala, habló acerca del presunto Golpe de Estado en su país.
- Paloma Valencia, senadora y precandidata presidencial, se refirió a las afirmaciones que hizo el presidente Gustavo Petro en su contra.
- Daniel Briceño, concejal de Bogotá, profundizó sobre la denuncia a Laura Sarabia.
- Alexander Vega, codirector del partido de la U, se pronunció sobre la propuesta de 'La Nueva U'.
- Camilo Gutiérrez, experto en seguridad informática e investigador en amenazas informáticas, explicó los detalles de la renuncia del director de la UIAF.
Escuche el programa completo aquí: