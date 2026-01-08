¿Cómo construyó Maduro su fortuna? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 8 de enero de 2026:



Brian Nichols, exsubsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental durante el gobierno de Joe Biden , habló de qué representa la llamada del presidente Donald Trump con su homólogo colombiano Gustavo Petro.

Mike Griffin, activista social, dio detalles de la ciudadana estadounidense de 37 años que murió tras recibir varios disparos por parte de un agente del servicio de inmigración y aduanas de Estados Unidos.

Luis Gilberto Murillo, excanciller y exembajador de Colombia en Estados Unidos, se pronunció sobre la llamada entre el presidente Gustavo Petro y Donald Trump.

Gregorio Gandini, especialista en mercados financieros, profundizó acerca de cómo amasó su fortuna Nicolás Maduro y a cuánto asciende en realidad.

, profundizó acerca de cómo amasó su fortuna Nicolás Maduro y a cuánto asciende en realidad. Alfredo Romero, director de la organización Foro Penal, se refirió al anuncio de Jorge Rodríguez sobre la liberación de un "número importante" de presos políticos en Venezuela.

