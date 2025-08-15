Publicidad

Millonarias pérdidas por colados en TransMilenio: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 15 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 15, 2025 02:10 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 15 de agosto de 2025:

  • Jesús David Araque, concejal de Bogotá, se expresó sobre las millonarias pérdidas en la ciudad por cuenta de los colados en TransMilenio.
  • Yeison Rojas, gobernador del Guaviare, dio detalles del Festival Internacional Yurupary de Oro.
  • Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali y magíster en Seguridad de la Universidad de Georgetown, profundizó sobre la orden del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Washington.
  • Héctor Olimpo, precandidato presidencial, dio detalles sobre su campaña.
  • Solimán López, artista de nuevos medios e investigador, habló de los impactos de la inteligencia artificial generativa en la cultura, el arte y la sociedad.

Escuche el programa completo aquí:

