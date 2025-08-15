Millonarias pérdidas por colados en TransMilenio: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 15, 2025 02:10 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 15 de agosto de 2025:
- Jesús David Araque, concejal de Bogotá, se expresó sobre las millonarias pérdidas en la ciudad por cuenta de los colados en TransMilenio.
- Yeison Rojas, gobernador del Guaviare, dio detalles del Festival Internacional Yurupary de Oro.
- Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali y magíster en Seguridad de la Universidad de Georgetown, profundizó sobre la orden del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Washington.
- Héctor Olimpo, precandidato presidencial, dio detalles sobre su campaña.
- Solimán López, artista de nuevos medios e investigador, habló de los impactos de la inteligencia artificial generativa en la cultura, el arte y la sociedad.
Escuche el programa completo aquí: