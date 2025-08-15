Millonarias pérdidas por colados en TransMilenio: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 15 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 15 de agosto de 2025:



Jesús David Araque, concejal de Bogotá , se expresó sobre las millonarias pérdidas en la ciudad por cuenta de los colados en TransMilenio.

Yeison Rojas, gobernador del Guaviare, dio detalles del Festival Internacional Yurupary de Oro.

Andrés Villamizar, exsecretario de Seguridad de Cali y magíster en Seguridad de la Universidad de Georgetown, profundizó sobre la orden del presidente Donald Trump de desplegar a la Guardia Nacional en Washington.

Héctor Olimpo, precandidato presidencial, dio detalles sobre su campaña.

Solimán López, artista de nuevos medios e investigador, habló de los impactos de la inteligencia artificial generativa en la cultura, el arte y la sociedad.

