"No me gustó lo que vi": concejala sobre alianzas de la Alcaldía y el Concejo de Bogotá

El próximo 29 de octubre, los ciudadanos colombianos se encuentran ante una cita trascendental en las urnas para las elecciones regionales . No solo se trata de elegir a los futuros alcaldes, sino también de asumir la crucial responsabilidad de seleccionar a concejales, diputados y representantes de las Juntas Administradoras Locales, JAL.

Marisol Gómez, concejala de Bogotá por el partido Nuevo Liberalismo, se conectó a Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, con Camila Zuluaga. Para hablar de la carta que escribió y en la que dio algunas sugerencias para cambiar el manejo de esta corporación y que el cambio se refleje en la política nacional.

“Escribí en la carta una serie de sugerencias por lo que he visto en el Concejo y ustedes saben que uno como periodista crítico y agudos, sobre todo en la política y el poder, en los cuatro años que estuve y no es un sentir es una comprobación en sala VIP de que todos los concejales, de todos los partidos, no salvo a ninguno, llegan aquí a perpetuarse en esa curul y entonces para mantenerse en esa curul hay que acomodarse a lo que ya hay y esa es la parte trágica de la historia para mí. No hacer control político sino a negociar con la alcaldía de turno” indicó la concejala.

Gómez mencionó cinco concejales a los que señaló de salvarse de estas prácticas y aclaró que hacen su trabajo con rigor. Además, la también periodista, mencionó no seguirá en la corporación, pues prefiere trabajar por la ciudad desde otro escenario, pues no quedó conforme con la experiencia que tuvo en el Concejo de Bogotá.

“No me gustó lo que ví. Repito, la mayoría de los alcaldes, no solo es Claudia López, y efectivamente no es el alcalde el que arma las mayorías, es al revés y se ve el “sí tú no me das, yo no te votó”, hablo aquí de extorsiones y esto parte de muchas conversaciones que he tenido y no es sea ingenua yo sé que la política es negociación, pero no es para ti alcalde y yo concejal consigamos para interés personal y, ¿el ciudadano qué?, ¿el que vota por la esperanza de una mejor vida dónde queda? Por eso dije no quiero ser parte de esto”, enfatizó.

Tras su evidente desencanto, la concejala mencionó las razones por las que no continúa en la corporación y fue tajante en su opinión acerca de la reelección en este tipo de cargos.

“El nivel de la politiquería es tan alto que muchas de las personas que llegaron nuevas y buscan alianzas prefieren adaptarse a la vieja escuela que hacer la diferencia en el Concejo…ninguno de ustedes osarían por alto las cosas que acá le han hecho daño a la democracia colombiana…nunca he sido partidaria de la reelección y hoy tengo más argumentos que nunca. La reelección está pervirtiendo la democracia sobre todo en las corporaciones de elección popular porque es la incubadora del clientelismo y la politiquería”, mencionó.

Finalmente, la concejal Gómez invitó a los sufragantes a votar a consciencia, a conocer los planes de trabajo de los candidatos y a estar alerta de quienes se rodean.