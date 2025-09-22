En vivo
Polémica en caso de Nicolás Petro: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de septiembre de 2025

Reviva el programa completo del 22 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 22 de septiembre de 2025:

  • Lorena Duarte, exdirectora para la garantía de derechos LGTBIQ+, profundizó sobre la declaración de insubsistencia que le emitió el ministro Juan Carlos Florián.
  • Ricardo Arias, excanciller y exembajador de Panamá ante la ONU, dio detalles del debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su edición 80.
  • La madre de familia Laura Jiménez habló de la denuncia que hizo sobre el riesgo que corren los niños en el Colegio Sorrento del occidente de Bogotá por unos retos.
  • Alberto Hernández, oficial de programa senior IDEA, se refirió al impacto de la inteligencia artificial en las campañas políticas.
  • Vicky Perea, directora de El País, se pronunció sobre la decisión de dejar su versión impresa solo para circulación durante los fines de semana.

Escuche el programa completo aquí:

