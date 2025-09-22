Polémica en caso de Nicolás Petro: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 22 de septiembre de 2025:



Lorena Duarte, exdirectora para la garantía de derechos LGTBIQ+ , profundizó sobre la declaración de insubsistencia que le emitió el ministro Juan Carlos Florián.

Ricardo Arias, excanciller y exembajador de Panamá ante la ONU, dio detalles del debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su edición 80.

La madre de familia Laura Jiménez habló de la denuncia que hizo sobre el riesgo que corren los niños en el Colegio Sorrento del occidente de Bogotá por unos retos.

Alberto Hernández, oficial de programa senior IDEA, se refirió al impacto de la inteligencia artificial en las campañas políticas.

Vicky Perea, directora de El País, se pronunció sobre la decisión de dejar su versión impresa solo para circulación durante los fines de semana.

Escuche el programa completo aquí: