Polémica en caso de Nicolás Petro: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de septiembre de 2025

Actualizado: 22 de sept, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 22 de septiembre de 2025:
- Lorena Duarte, exdirectora para la garantía de derechos LGTBIQ+, profundizó sobre la declaración de insubsistencia que le emitió el ministro Juan Carlos Florián.
- Ricardo Arias, excanciller y exembajador de Panamá ante la ONU, dio detalles del debate en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su edición 80.
- La madre de familia Laura Jiménez habló de la denuncia que hizo sobre el riesgo que corren los niños en el Colegio Sorrento del occidente de Bogotá por unos retos.
- Alberto Hernández, oficial de programa senior IDEA, se refirió al impacto de la inteligencia artificial en las campañas políticas.
- Vicky Perea, directora de El País, se pronunció sobre la decisión de dejar su versión impresa solo para circulación durante los fines de semana.
Escuche el programa completo aquí: