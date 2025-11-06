Polémica por aumento de salario mínimo en 2026: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 6 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 6 de noviembre de 2025:



Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, se pronunció sobre el aumento del salario mínimo en Colombia.

Catalina Ruiz-Navarro, directora de la Revista Volcánicas, se refirió a la situación de acoso sexual que vivió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

José Roberto Herrera, expresidente de la Corte Suprema de Justicia, habló de los hechos del 6 y 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia.

Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, dio detalles sobre la cumbre Unión Europea–CELAC que se llevará a cabo en Santa Marta.

Andrés Bernal, profesor de Política Pública en la City University New York, profundizó acerca de los resultados de las elecciones en Nueva York, Virginia, Nueva Jersey y California en Estados Unidos.

