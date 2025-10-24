En vivo
¿Por qué renunció el ministro de Justicia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 24 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 24 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 24 de octubre de 2025:

  • Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, dio detalles sobre el nuevo movimiento dentro del partido de la U.
  • Gustavo Marangoni, politólogo y ex subsecretario de estado de la Vicepresidencia de Argentina, se pronunció acerca de las elecciones legislativas en Argentina.
  • José Duarte García, presidente ejecutivo de Cotelco, habló sobre el turismo en Colombia.
  • Sebastián Rondón, abogado de Mario Burgos, se refirió al caso de Nicolás Petro.
  • Alejandro Eder, alcalde de Cali, profundizó sobre el concierto de Shakira en la ciudad.
  • Rubén Lizarralde, precandidato presidencial, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno.

Escuche el programa completo aquí:

