¿Por qué renunció el ministro de Justicia? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 24 de octubre de 2025

Actualizado: 24 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 24 de octubre de 2025:
- Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, dio detalles sobre el nuevo movimiento dentro del partido de la U.
- Gustavo Marangoni, politólogo y ex subsecretario de estado de la Vicepresidencia de Argentina, se pronunció acerca de las elecciones legislativas en Argentina.
- José Duarte García, presidente ejecutivo de Cotelco, habló sobre el turismo en Colombia.
- Sebastián Rondón, abogado de Mario Burgos, se refirió al caso de Nicolás Petro.
- Alejandro Eder, alcalde de Cali, profundizó sobre el concierto de Shakira en la ciudad.
- Rubén Lizarralde, precandidato presidencial, habló en Patos Al Agua sobre su propuesta de gobierno.
Escuche el programa completo aquí: