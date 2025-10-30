¿Por qué sancionaron a Movistar? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 30 de octubre de 2025:



Nadia Blel, senadora partido Conservador , dio detalles sobre el estado de la reforma a la salud.

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, habló sobre su renuncia a la cabeza de lista del Senado.

Marcel Van Hatten, diputado de Brasil, profundizó sobre el megaoperativo en Río de Janeiro.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció acerca de la junta del narcotráfico en Cúcuta.

, se pronunció acerca de la junta del narcotráfico en Cúcuta. Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, explicó los detalles sobre la sanción a Movistar.

Escuche el programa completo aquí: