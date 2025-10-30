¿Por qué sancionaron a Movistar? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 de octubre de 2025

Actualizado: 30 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 30 de octubre de 2025:
- Nadia Blel, senadora partido Conservador, dio detalles sobre el estado de la reforma a la salud.
- María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, habló sobre su renuncia a la cabeza de lista del Senado.
- Marcel Van Hatten, diputado de Brasil, profundizó sobre el megaoperativo en Río de Janeiro.
- Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció acerca de la junta del narcotráfico en Cúcuta.
- Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, explicó los detalles sobre la sanción a Movistar.
Escuche el programa completo aquí: