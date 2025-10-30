En vivo
¿Por qué sancionaron a Movistar? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 30 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 30 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 30 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 30 de octubre de 2025:

  • Nadia Blel, senadora partido Conservador, dio detalles sobre el estado de la reforma a la salud.
  • María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, habló sobre su renuncia a la cabeza de lista del Senado.
  • Marcel Van Hatten, diputado de Brasil, profundizó sobre el megaoperativo en Río de Janeiro.
  • Pedro Sánchez, ministro de Defensa, se pronunció acerca de la junta del narcotráfico en Cúcuta.
  • Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, explicó los detalles sobre la sanción a Movistar.

Escuche el programa completo aquí:

