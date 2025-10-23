En vivo
Síguenos en::
¿Problemas en el Aeropuerto El Dorado? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 23 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 23 de octubre de 2025:

  • Michael Schifter, expresidente de Diálogo Interamericano, se pronunció acerca de lo que está sucediendo con el régimen de Nicolás Maduro.
  • Franklin Urbina, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos, dio detalles sobre el cierre que tuvo en la mañana el aeropuerto El Dorado.
  • General (r) José Henry Pinto, director de la Aerocivil, profundizó sobre la operación aérea del aeropuerto Internacional El Dorado.
  • Erika Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, habló sobre el Encuentro Suramericano por la Cordillera de Los Andes (ESCA),
  • Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la CIDH, se refirió a lo que está sucediendo con la propuesta de una Constituyente.
  • Carolina Corcho, precandidata presidencial del Pacto Histórico, explicó cómo serán las consultas de este 26 de octubre.

Escuche el programa completo aquí:

