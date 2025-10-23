¿Problemas en el Aeropuerto El Dorado? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de octubre de 2025

Actualizado: 23 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 23 de octubre de 2025:
- Michael Schifter, expresidente de Diálogo Interamericano, se pronunció acerca de lo que está sucediendo con el régimen de Nicolás Maduro.
- Franklin Urbina, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos, dio detalles sobre el cierre que tuvo en la mañana el aeropuerto El Dorado.
- General (r) José Henry Pinto, director de la Aerocivil, profundizó sobre la operación aérea del aeropuerto Internacional El Dorado.
- Erika Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima, habló sobre el Encuentro Suramericano por la Cordillera de Los Andes (ESCA),
- Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la CIDH, se refirió a lo que está sucediendo con la propuesta de una Constituyente.
- Carolina Corcho, precandidata presidencial del Pacto Histórico, explicó cómo serán las consultas de este 26 de octubre.
Escuche el programa completo aquí: