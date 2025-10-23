¿Problemas en el Aeropuerto El Dorado? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 23 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 23 de octubre de 2025:



Michael Schifter, expresidente de Diálogo Interamericano , se pronunció acerca de lo que está sucediendo con el régimen de Nicolás Maduro.

, se pronunció acerca de lo que está sucediendo con el régimen de Nicolás Maduro. Franklin Urbina, vicepresidente de la Asociación Colombiana de Controladores Aéreos , dio detalles sobre el cierre que tuvo en la mañana el aeropuerto El Dorado.

, dio detalles sobre el cierre que tuvo en la mañana el aeropuerto El Dorado. General (r) José Henry Pinto, director de la Aerocivil , profundizó sobre la operación aérea del aeropuerto Internacional El Dorado.

, profundizó sobre la operación aérea del aeropuerto Internacional El Dorado. Erika Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima , habló sobre el Encuentro Suramericano por la Cordillera de Los Andes (ESCA),

, habló sobre el Encuentro Suramericano por la Cordillera de Los Andes (ESCA), Catalina Botero, exrelatora de libertad de expresión de la CIDH , se refirió a lo que está sucediendo con la propuesta de una Constituyente.

, se refirió a lo que está sucediendo con la propuesta de una Constituyente. Carolina Corcho, precandidata presidencial del Pacto Histórico, explicó cómo serán las consultas de este 26 de octubre.

