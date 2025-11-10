¿Por qué anularon títulos a Juliana Guerrero? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 10 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 10 de noviembre de 2025:



Juan González, exdirector del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental , dio detalles sobre la fotografía publicada por la Casa Blanca.

Samir Stefan, consultor en automatización en IA , se refirió a la creación de miles de robots por Elon Musk.

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático , habló sobre el candidato del partido para las elecciones presidenciales de 2026.

Jennifer Pedraza, representante a la Cámara , se pronunció sobre la anulación de los títulos de Juliana Guerrero.

Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial, profundizó sobre la elección del candidato del partido Conservador.

