¿Qué pasa con la reforma a la salud? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 29 de octubre de 2025:



Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico , se pronunció sobre la lista al Senado y su plan de gobierno.

Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López, agente de protección 2 de la Fiscalía de Arauca, habló sobre el secuestro de su pareja.

Tomás Corredor, director de la película 'Noviembre', dio detalles sobre la tutela presentada por la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz.

Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, profundizó sobre "Ponte el sombrero que llegó el torneo".

Además, en Mañanas Blu 10:30, se debatió sobre las tensiones en el Congreso por la reforma a la salud.

