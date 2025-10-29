¿Qué pasa con la reforma a la salud? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de octubre de 2025

Actualizado: 29 de oct, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 29 de octubre de 2025:
- Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se pronunció sobre la lista al Senado y su plan de gobierno.
- Yariel Macualo, esposa de Rodrigo Antonio López, agente de protección 2 de la Fiscalía de Arauca, habló sobre el secuestro de su pareja.
- Tomás Corredor, director de la película 'Noviembre', dio detalles sobre la tutela presentada por la familia del magistrado Manuel Gaona Cruz.
- Rafaela Cortés Zambrano, gobernadora del Meta, profundizó sobre “Ponte el sombrero que llegó el torneo”.
- Además, en Mañanas Blu 10:30, se debatió sobre las tensiones en el Congreso por la reforma a la salud.
Escuche el programa completo aquí: