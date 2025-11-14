¿Qué pasará tras la fusión de Movistar y Tigo? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 14 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 14 de noviembre de 2025:



Luis Alberto Moore, general en retiro de la Policía Nacional , se pronunció sobre la tragedia de Armero ocurrida hace 40 años.

Juan Pablo Herrera, decano de Economía del Externado y exsuperintendente delegado en Competencia, dio detalles sobre la aprobación de la SIC de la integración entre Tigo y Movistar.

, dio detalles sobre la aprobación de la SIC de la integración entre Tigo y Movistar. Roy Barreras, precandidato presidencial, habló en la sección 'Patos Al Agua' sobre su propuesta de Gobierno.

Escuche el programa completo aquí: