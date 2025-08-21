Referendo que tumbaría acuerdos con Farc: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 21, 2025 02:07 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de agosto de 2025:
- Anderson Venegas, presidente de los Comandos Azules Distrito Capital, habló de la protesta de hinchas de Millonarios en el estadio El Campín en el partido contra Unión Magdalena.
- José Ignacio López, presidente de Anif, profundizó sobre cómo está el país en términos económicos.
- Lucía Solano, vicerrectora de Crecimiento y Expansión Politécnico Grancolombiano, dio detalles sobre el lanzamiento de nuevos programas en la institución.
- Guillermo Rivera, exministro del Interior, explicó cómo se desarrolla la intención de referendo para tumbar el acuerdo de paz con las Farc.
- El senador Julio Elías Vidal narró los detalles del proyecto de regulación de plataformas en el Congreso.
Escuche el programa completo aquí: