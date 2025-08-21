Referendo que tumbaría acuerdos con Farc: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de agosto de 2025:



Anderson Venegas, presidente de los Comandos Azules Distrito Capital , habló de la protesta de hinchas de Millonarios en el estadio El Campín en el partido contra Unión Magdalena.

José Ignacio López, presidente de Anif , profundizó sobre cómo está el país en términos económicos.

Lucía Solano, vicerrectora de Crecimiento y Expansión Politécnico Grancolombiano , dio detalles sobre el lanzamiento de nuevos programas en la institución.

Guillermo Rivera, exministro del Interior , explicó cómo se desarrolla la intención de referendo para tumbar el acuerdo de paz con las Farc.

El senador Julio Elías Vidal narró los detalles del proyecto de regulación de plataformas en el Congreso.

Escuche el programa completo aquí: