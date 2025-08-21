Publicidad

Referendo que tumbaría acuerdos con Farc: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 21 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 21, 2025 02:07 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 21 de agosto de 2025:

  • Anderson Venegas, presidente de los Comandos Azules Distrito Capital, habló de la protesta de hinchas de Millonarios en el estadio El Campín en el partido contra Unión Magdalena.
  • José Ignacio López, presidente de Anif, profundizó sobre cómo está el país en términos económicos.
  • Lucía Solano, vicerrectora de Crecimiento y Expansión Politécnico Grancolombiano, dio detalles sobre el lanzamiento de nuevos programas en la institución.
  • Guillermo Rivera, exministro del Interior, explicó cómo se desarrolla la intención de referendo para tumbar el acuerdo de paz con las Farc.
  • El senador Julio Elías Vidal narró los detalles del proyecto de regulación de plataformas en el Congreso.

Escuche el programa completo aquí:

