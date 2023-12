Renuncia de Martha Lucía Zamora: Mañanas Blu 10:30, programa 4 de diciembre

Martha Lucía Zamora renunció a la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado, luego del enfrentamiento que tuvo con el canciller Álvaro Leyva por el caso Thomas Greg & Sons y la licitación de pasaportes en el país.

Este lunes, 4 de diciembre, en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, habló Camilo Gómez, abogado y exdirector de la Agendia de Defensa Jurídica del Estado, habló sobre el papel que debe cumplir este funcionario y el episodio que tiene en el ojo del huracán al Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Además, luego de ocho años como magistrado de la Corte Constitucional, el abogado de los Andes Alejandro Linares hizo un balance sobre la situación en el país y la constitucionalidad de muchas de las reformas que están haciendo carrera en el Congreso.

"En el sentido de que la Corte no quiere que los gobiernos, no solo el presidente Petro, sino en general, no gobiernen a través de decretos legislativos", dijo Linares.

Por otro lado, Luis Eduardo Martínez, exdiputado de la Asamblea Nacional, habló sobre el referendo en Venezuela sobre Guyana y lo que esto significa en materia territorial y político para el vecino país.

"El proceso de recuperación de esas tierras y de esos mares se ha prolongado durante más de un siglo y recientemente se activó por la decisión de la República Cooperativa de Guyana de licitar catorce bloques petroleros que están ubicados en mares en disputa porque no están delimitados. Eso es la motivación o que provocó la convocatoria del referéndum consultivo que con cinco preguntas pretendía y hoy lo ha logrado establecer", detalló Martínez.

Entretanto, el excomisionado de Paz Danilo Rueda habló sobre su salida del cargo y del presente del conflicto armado en Colombia.

"Varios de los hechos ocurridos de violencia no corresponden a los grupos armados que están en una fase de acercamiento o de diálogo con nuestro Gobierno”, relató Rueda.

