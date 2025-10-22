¿Riesgos en Colombia por venta de Premian? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de octubre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 22 de octubre de 2025:



Juan Felipe Amaya, abogado de Álvaro Uribe , habló sobre la absolución del expresidente.

Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda , dio detalles acerca del fallo del Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Uribe.

Jorge Enrique Robledo, exsenador de la República , se pronunció sobre los riesgos de la propuesta del presidente Petro para vender Permian.

Alfredo Deluque, senador del Partido de la U , se refirió al proyecto de ley que busca establecer una incompatibilidad para alcaldes y gobernadores.

Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, profundizó sobre la retractación del presidente Gustavo Petro por señalamientos contra el fiscal Mario Burgos.

Escuche el programa completo aquí: