En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Absolución Álvaro Uribe
Lista Clinton
Pelea Petro - minvivienda
General William Rincón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

¿Riesgos en Colombia por venta de Premian? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 22 de octubre de 2025

Reviva el programa completo del 22 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 22 de octubre de 2025:

  • Juan Felipe Amaya, abogado de Álvaro Uribe, habló sobre la absolución del expresidente.
  • Reinaldo Villalba, abogado del senador Iván Cepeda, dio detalles acerca del fallo del Tribunal Superior de Bogotá al expresidente Uribe.
  • Jorge Enrique Robledo, exsenador de la República, se pronunció sobre los riesgos de la propuesta del presidente Petro para vender Permian.
  • Alfredo Deluque, senador del Partido de la U, se refirió al proyecto de ley que busca establecer una incompatibilidad para alcaldes y gobernadores.
  • Alejandro Carranza, abogado del presidente Gustavo Petro, profundizó sobre la retractación del presidente Gustavo Petro por señalamientos contra el fiscal Mario Burgos.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad