¿Se aproxima estocada a Maduro? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 19 de noviembre de 2025:
- Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, se pronunció acerca de la discusión del salario mínimo para 2026, que comienza en diciembre.
- Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado, dio detalles sobre el "Manifiesto de Libertad".
- Luis Carlos Ramírez, director territorial Cundinamarca - IGAC, profundizó sobre la valoración catastral en el municipio.
- Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos, habló sobre la feria "Colombia son las Regiones".
Escuche el programa completo aquí: