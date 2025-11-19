¿Se aproxima estocada a Maduro? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 19 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 19 de noviembre de 2025:



Antonio Sanguino, ministro de Trabajo , se pronunció acerca de la discusión del salario mínimo para 2026, que comienza en diciembre.

, se pronunció acerca de la discusión del salario mínimo para 2026, que comienza en diciembre. Pedro Urruchurtu, director de Relaciones Internacionales de María Corina Machado , dio detalles sobre el "Manifiesto de Libertad".

, dio detalles sobre el "Manifiesto de Libertad". Luis Carlos Ramírez, director territorial Cundinamarca - IGAC , profundizó sobre la valoración catastral en el municipio.

, profundizó sobre la valoración catastral en el municipio. Didier Tavera, director de la Federación Nacional de Departamentos, habló sobre la feria "Colombia son las Regiones".

Escuche el programa completo aquí: