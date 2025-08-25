Publicidad

Tensión en Colombia por atentados terroristas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de agosto de 2025

Reviva el programa completo del 25 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 25, 2025 01:29 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 25 de agosto de 2025:

  • Gustavo de Aristegui, exdelegado de España en el grupo de trabajo de Oriente Medio del Comité Político de la OTAN, se manifestó sobre la guerra en Ucrania.
  • Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, dio detalles de los disturbios presentados en Hip Hop al Parque.
  • Diego Molano, exministro de Defensa, profundizó sobre los recientes atentados que se han presentado en el país.
  • Gloria Florez, senadora del Pacto Histórico, se refirió a la pelea entre el precandidato Fernando García y Martha Tobón.
  • Marelen Castillo, representante a la Cámara por estatuto de oposición, habló sobre la conciliación que fracasó entre Armando Benedetti y congresistas.

Escuche el programa completo aquí:

