Tensión en Colombia por atentados terroristas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de agosto de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 25 de agosto de 2025:



Gustavo de Aristegui, exdelegado de España en el grupo de trabajo de Oriente Medio del Comité Político de la OTAN , se manifestó sobre la guerra en Ucrania.

Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, dio detalles de los disturbios presentados en Hip Hop al Parque.

Diego Molano, exministro de Defensa, profundizó sobre los recientes atentados que se han presentado en el país.

Gloria Florez, senadora del Pacto Histórico, se refirió a la pelea entre el precandidato Fernando García y Martha Tobón.

Marelen Castillo, representante a la Cámara por estatuto de oposición, habló sobre la conciliación que fracasó entre Armando Benedetti y congresistas.

