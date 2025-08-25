Tensión en Colombia por atentados terroristas: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 25 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 25, 2025 01:29 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 25 de agosto de 2025:
- Gustavo de Aristegui, exdelegado de España en el grupo de trabajo de Oriente Medio del Comité Político de la OTAN, se manifestó sobre la guerra en Ucrania.
- Gustavo Quintero, secretario de Gobierno de Bogotá, dio detalles de los disturbios presentados en Hip Hop al Parque.
- Diego Molano, exministro de Defensa, profundizó sobre los recientes atentados que se han presentado en el país.
- Gloria Florez, senadora del Pacto Histórico, se refirió a la pelea entre el precandidato Fernando García y Martha Tobón.
- Marelen Castillo, representante a la Cámara por estatuto de oposición, habló sobre la conciliación que fracasó entre Armando Benedetti y congresistas.
Escuche el programa completo aquí: