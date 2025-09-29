Tensión en consejo de seguridad en Palmira: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de septiembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 29 de septiembre de 2025:



Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, dio detalles del encontronazo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante el consejo de seguridad realizado en Palmira.

dio detalles del encontronazo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante el consejo de seguridad realizado en Palmira. Andrés Velasco, presidente de Asofondos, profundizó en la caída de la natalidad en Colombia y el efecto que tendría el sistema pensional.

profundizó en la caída de la natalidad en Colombia y el efecto que tendría el sistema pensional. María Clemencia Torres, periodista de Boyacá, explicó sobre la denuncia al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.

explicó sobre la denuncia al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov. Jhonattan Torres, empresario deportivo - CEO de CRE Sport, habló de las precauciones para participar en carreras en Colombia.

habló de las precauciones para participar en carreras en Colombia. Francisco Álvarez, exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, se refirió sobre la absolución en el caso en su contra por presunta corrupción.

Escuche el programa completo aquí:

