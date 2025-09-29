Tensión en consejo de seguridad en Palmira: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de septiembre de 2025

Actualizado: 29 de sept, 2025
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este lunes, 29 de septiembre de 2025:
- Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, dio detalles del encontronazo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante el consejo de seguridad realizado en Palmira.
- Andrés Velasco, presidente de Asofondos, profundizó en la caída de la natalidad en Colombia y el efecto que tendría el sistema pensional.
- María Clemencia Torres, periodista de Boyacá, explicó sobre la denuncia al alcalde de Tunja, Mikhail Krasnov.
- Jhonattan Torres, empresario deportivo - CEO de CRE Sport, habló de las precauciones para participar en carreras en Colombia.
- Francisco Álvarez, exgerente de TransMilenio y exsecretario de Movilidad de Bogotá, se refirió sobre la absolución en el caso en su contra por presunta corrupción.
Escuche el programa completo aquí: