¿Un nuevo camino para los hidrocarburos? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 21 de noviembre de 2025

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este viernes, 21 de noviembre de 2025:



Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas , se refirió a la propuesta de consolidar una agenda de crecimiento basada en hidrocarburos.

Diego Torres, representante de los profesores ante el CSU de la Universidad Nacional, dio detalles del fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Leopoldo Múnera como rector.

César Pabón, líder de investigación en Corficolombiana, se pronunció sobre la incertidumbre que hay en el mercado y qué es la burbuja de IA.

Paula Ortíz, propietaria de La Danya y La Nutria, se refirió a su librería rural, que viajará a Guadalajara para la Feria del Libro que se realizará en ese país.

Escuche el programa completo aquí: