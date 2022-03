"Yo no sé cuántas veces me he caído, pero siempre me paro": Fajardo y su pasión por la bicicleta

El candidato a la Presidencia de Colombia Sergio Fajardo habló en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, sobre su Lado B, las historias de su vida personal que pocos conocen, donde reveló que tanto en la cadera como en la ha recibido fuertes golpes y ha sufrido de graves lesiones por montar en bicicleta.

El candidato Fajardo señaló que la bicicleta ha sido un elemento fundamental para relajarse y poder canalizar sus energías, sin embargo, dicho amor por este elemento, lo ha llevado a poner en riesgo su vida.

El recuerdo más viejo que tiene sobre una bicicleta, es cuando tenía dos años en una bicicleta en la terraza de su casa, lo cual causó que se enamorara de este deporte.

Pero a los 10 años tuvo su primer inconveniente, ya que un carro lo chocó y le provocó una fisura de cráneo.

"Yo no sé cuantas veces me he caído, (...) con Antanas Mockus en la ola verde, me caí cerca al aeropuerto en Medellín, me quebré la cadera, estuve año y medio con bastón, me remplazaron, tengo una prótesis de cadera, en todos los aeropuertos me requisan porque me pita por el metal. Una vez bajando de Patios casi me mata una buseta", declaró el candidato.

A pesar de eso, siempre se para con el mismo gusto y alegría, por lo que nunca ha decidido renunciar a esta práctica.