10 de noviembre de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

En Mañanas BLU habló Daniel Duque, concejal de Medellín, quien se refirió sobre la reunión de un grupo de cabildantes de distintas vertientes políticas, en la que según el alcalde Daniel Quintero estaban 'cuadrando' la presidencia de la corporación. El encuentro, fue llamado 'El acuerdo de Chuscalito' por parte del mandatario de la capital antioqueña.

La divulgación de imágenes por parte de canal Telemedellín fue duramente cuestionada desde la oposición.

" Una desfachatez completa del alcalde que ahora manda a espiar a los concejales. No le basta con ponernos tutelas ni con hacer oposición al control político porque no les gusta. No les basta con usar un canal público como Telemedellín para sus intereses de proyectos políticos individuales", sostuvo.

Por otro lado, este martes, Ecopetrol reportó que sus utilidades llegaron a los 3.8 billones de pesos en el tercer trimestre del 2021, lo que implica que el resultado es 4.5 veces más alto que hace un año.

“Hemos tenido un buen desempeño”, aseguró el presidente de la compañía, Felipe Bayón.

“Los precios nos están ayudando, pero desde el punto de vista comercial, de cómo vendemos los crudos de exportación, hemos tenido un buen desempeño”, dijo en Mañanas BLU.

Publicidad

Escuche el programa completo aquí: