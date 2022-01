12 de enero de 2021 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

El reputado epidemiólogo de la Universidad de los Andes Luis Jorge Hernández habló en Mañanas BLU sobre un estudio científico que reveló el mal uso de los tapabocas en medio de la emergencia por el aumento de casos de COVID-19, efecto variante ómicron.

El especialista dijo que la mayoría de tapabocas que se están usando no sirven , son de poca eficiencia, pues lo ideal es usar l médico quirúrgico, que tenga tres capas o el N-95, que sea original.

"La mayoría de las personas está usando tapabocas de una capa que no sirve, que no protege o esos de tela que no ayudan tampoco", agregó.

Por otro lado, la Selección Colombia se enfrentará a la selección peruana el próximo 28 de enero por las Eliminatorias al Mundial de Qatar 2022 , partido que se llevará a cabo en la ciudad de Barranquilla. Pese a la situación de contagios elevados que se ha registrado en el país, el alcalde de la capital del Atlántico, Jaime Pumarejo dijo que para el encuentro el aforo será al 100 %.

El mandatario de los barranquilleros, expresó en Mañanas BLU que, según las observaciones que se han hecho de la nueva variante del virus y su incidencia en la ciudad, ya no hay una relación directa en el número de contagios con los casos de hospitalización.

