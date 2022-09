14 de septiembre de 2022 - Mañanas Blu, con Néstor Morales, programa completo

En diálogo con Mañanas Blu, Aida Victoria Merlano dio detalles de su proceso judicial, luego de que un juez de Bogotá la condenara a siete años y medio de casa por cárcel por la fuga de su mamá , la excongresista Aida Merlano en 2019; aseguró que no la ayudó a fugarse y que no usó a su hermano.

Además, reveló que se sorprendió por la condena y la medida de prisión domiciliaria, pues ya esperaba, por lo menos, 15 años de cárcel. Incluso, comentó que ya tenía todo preparado, hasta la ropa para ir a un centro penitenciario.

"Ya sabía que me habían condenado, me sorprendió muchísimo la condena porque pensé que, mínimo, me iban a dar 15 (años) y que obviamente me iban a mandar a un centro penitenciario; de hecho, yo tenía la ropa preparada para irme, juraba que esta noche dormía en un centro penitenciario, la verdad, lo vi muy bien para lo que esperaba", dijo.

En otro temas, luego de la propuesta del presidente Gustavo Petro sobre un subsidio para los jóvenes en “riesgo” de caer en actos de criminalidad, para que no entren o dejen de estar en bandas delincuenciales, varias fueron las reacciones y dudas sobre, por ejemplo, de dónde saldrían los recursos para apoyar dicho programa.

En diálogo con Mañanas Blu, la directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Cielo Rusinque, explicó que el dinero vendrá de los recursos de la reforma tributaria que actualmente se debate en el Congreso de la República.

Según detalló, se estima que sea un billón de pesos, los cuales saldrán de los 14 billones pesos que “se están presentando en la reforma tributaria, de los contribuyentes”. En ese sentido, aclaró que el presidente Petro les dio una “noción el presupuesto” dispuesto para apoyar a unos 100.000 jóvenes, que es una aproximación, de acuerdo con los recursos disponibles.

