17 de enero de 2021 – Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Gustavo Tatis Guerra, periodista y escritor cordobés, habló en Mañanas BLU acerca de la crónica que escribió sobre la hija de Gabriel García Márquez que nadie conocía .

"Se cumplió un hado del destino, como algo que ya la familia paterna de García Márquez había vivido. El papá de García Márquez había adoptado el apellido de la madre al no se reconocido. El abuelo de García Márquez de la misma manera adoptó el apellido de la madre al no ser reconocido, pero en el caso de Indira no es que Gabo no la reconociera , es que al parecer no alcanzó a reconocerla, no lo hizo público", indicó Guerra.

Publicidad

Por otro lado, la ministra de Educación, María Victoria Angulo, en entrevista con BLU Radio, respondió a quienes cuestionan el regreso presencial a los colegios, en medio del cuarto pico de la pandemia de COVID-19.

“Son muy importantes, las voces, no solo del Ministerio de Salud, sino también de la Sociedad Colombiana de Pediatría. Están activados los sistemas, la economía y las actividades sociales y las únicas preguntas que salen sobre la mesa son sobre el sector educativo. El comunicado de la Sociedad Colombiana de Pediatría es muy ilustrativo porque dice que ha sido muchísima mayor la afectación porque los niños han estado aislados”, dijo.

Publicidad

Escuche el programa completo aquí: