21 de noviembre de 2022 - Mañanas Blu con Néstor Morales, programa completo

Este lunes, 21 de noviembre, en Mañanas Blu estuvo el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, quien habló sobre la reunión que sostuvo con algunos sectores educativos, en especial con los rectores de universidades. El funcionario confirmó que se llegó a un acuerdo previo de que el aumento no será superior al IPC (inflación) del 31 de octubre, según él, tal cual "rige la ley".

Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, aseguró que el líder del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, sería un candidato ideal para la Alcaldía de Bogotá en las elecciones regionales del 2023.

"Se alborotó el avispero porque ayer hice referencia a la columna de Vargas que se refirió a los infernales trancones que se viven en Bogotá, que tiene toda la razón; él hace un reencuentro de todas las obras que son necesarias en esta ciudad que están atrasadas (...) No es amigo mío ni yo de él, pero eso no me impide reconocer su eficacia como ejecutor, fue nuestro vicepresidente y en la práctica casi fue el ministro de Infraestructura", aseguró Barreras.

También pasó por los micrófonos el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, quien hace parte del equipo negociador del Gobierno con el ELN, y reveló cómo reaccionó María Fernanda Cabal, su esposa, ante la noticia. Cabe recordar que la polémica en su nombramiento ha estado en torno a la senadora, pues ella ha manifestado ser opositora de estos diálogos de paz.

“Mi reacción inmediata fue consultarle a María Fernanda, pero estaba en un avión. Llamé a Uribe (Álvaro), hablé con él. Me dijo que era mejor estar y después, cuando llegó María Fernanda, él me pidió que habláramos los tres y por supuesto ya conocen su opinión”, manifestó.