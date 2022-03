22 de marzo de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

Después de que el registrador confirmará en BLU Radio que le solicitará al Consejo Nacional Electoral (CNE) el reconteo de votos, ha generado discusión entre diferentes sectores políticos. El ministro de Interior, Daniel Palacios, se refirió a esta decisión y afirmó que el Gobierno no está en la capacidad de interferir en ello.

El magistrado del CNE, Pedro Felipe Gutiérrez, aclaró la situación y confirmó que por el momento no existe un reconteo pues el escrutinio no ha sido completado. "Aún no existe una solicitud formal", dijo. Por su parte, el presidente de Asonal, José Freddy Restrepo, también explicó la situación.

En materia política, Mario Díaz-Balart representante a la Cámara de Estados Unidos por el Partido Republicano dijo que la decisión de Joe Biden para negociar con Venezuela es "inaceptable".

Por otro lado, un hecho se presentó en Bogotá que causo indignación en el país, pues un grupo de 'encapuchados' interrumpió en la Catedral Primada de Colombia durante misa. El párroco de esta iglesia, Jorge Gonzalo Marin, mencionó que fue un momento "incomodo" y "dificil".

Mientras que, en San Andrés, un tiburón mató a un turista italiano. Arne Bitton Gonzales, director de Coralina, afirmó que era inusual que este animal se encontrara en la zona y además, el extranjero se encontraba nadando en una zona prohibida de baño. "Los tiburones no son asesinos, están en su hábitat y debe respetar su hábitat", dijo.

El exciclista 'Samy Cabrera' falleció este lunes 21 de marzo tras ser impactado por un rayo mientras recogía café. Marta Zapata, esposa del exdeportista narró en Mañanas BLU el suceso.