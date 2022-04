4 de abril de 2022 - Mañanas BLU con Néstor Morales, programa completo

El cantante Juanes habló en Mañanas BLU tras recibir un grammy latino por su álbum Origen. Los Grammy, celebrados este domingo, dejaron en shock al artista, pues competía en “una categoría muy difícil de ganar” y por eso cuando se enteró en pleno aeropuerto, fue una sorpresa para él y su equipo, según contó en BLU Radio.

“La sorpresa de ganar fue maravillosa. Estaba saliendo del avión viendo, estaba viendo los Grammy y cuando veo la noticia empezamos a gritar Rafael Restrepo y yo, la alegría era inmensa. Estamos muy felices, la verdad no me lo esperaba, recibir esta noticia es algo maravilloso porque le metimos el alma a este álbum, fue hecho casi manualmente, nos dimos el lujo al detalle”, comentó.

Publicidad

Por otro lado, Miguel Forero, integrante de Motocultura, habló en Mañanas BLU sobre las protestas convocadas por motociclistas para rechazar las medidas anunciadas por la Alcaldía de Bogotá que restringen la circulación con parrillero entre las 7:00 de la noche y las 4:00 de la mañana de jueves a sábado. Según el vocero, el propósito de las manifestaciones de este lunes en Bogotá no es llevar a cabo bloqueos, sino una marcha pacífica.

"A las 12:00 del mediodía va a ser el punto de concentración en inmediaciones de la biblioteca Virgilio Barco. Las otras concentraciones no sabemos quién las armó, no sabemos si quieren desvirtiar la marcha, pero si están, bienvenidas. Es una marcha pacífica, lo único que esperamos es ir a la Alcaldía y que esta vez no nos cierren el paso, que salga la alcaldesa y que por primera vez nos reciba, no que nos tire la puerta en la cara", indicó Forero.

Escuche el programa completo aquí: