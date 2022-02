8 de febrero de 2022 - Mañanas BLU, programa completo

Colombia se despertó con una tragedia en Pereira por alud en el barrio La Esneda. En Mañanas BLU, el Secretario de Gobierno de la ciudad, Álvaro Arias, dio el balance que dejó el desplazamiento. "Esta es una zona vulnerable de Pereira, tenemos un reporte similar de 1977", dijo.

El ministro de Defensa, Diego Molano, se refirió que la presencia de Rusia en Venezuela podía ser una amenaza para Colombia. La vicepresidenta canciller, Marta Lucía Ramírez, se reunió con el ministro y el embajador de Rusia en Colombia, Nikolay Tavdumadze y aclaró la situación.

En Venezuela preocupa la libertad de prensa tras que se entregará sede del periódico El Nacional a Diosdado Cabello. Miguel Henrique Otero, director de este medio, habló de la decisión.

En Bogotá se presentó un ataque en la noche a lideresa social Amparo Toloza. El general Jorge Eliécer Camacho, comandante de la Policía de Bogotá, explicó los detalles de lo sucedido y el balance por parte de los organismo públicos.

Se vienen presentando amenazas en Buenaventura al monseñor Rubén Darío Jaramillo con mensajes que ponen su vida. El obispo contó en Mañanas BLU, lo que está sucediendo. "La gente está confinada en los barrios. La Policía me acompaña, no me preocupa tanto mi seguridad sino de la comunidad", comentó.

La popular cinta 'Encanto' producida por Disney e inspirada en Colombia, ha sido nominada a tres categorías distintas para los premios Óscar 2022. María Cecilia Botero, la encargada de darle voz a la abuela Alma Madrigal, contó cómo consiguió el papel y expresó su felicidad por la noticia.

Existe una investigación tecnológica que lleva a cabo la doctora Andrea Gálvez, la cual trabaja con tecnología de electrodos para estimular la médula espinal en personas que no pueden caminar y así puedan volver a hacerlo. Andrea contó en qué fase se encuentra y cómo podría influir en el futuro de la medicina.