9 noviembre de 2022 - Mañanas Blu con Néstor Morales, programa completo

Este miércoles el director de Mañanas Blu, Néstor Morales, contactó a la jueza que dejó en libertad a 13 personas sorprendidas cuando atracaban a pasajeros en TransMilenio. Se trata de la juez 69 de Control de Garantías de Bogotá, quien sostuvo que pese a que las capturas se dieron en flagrancia, de los ocupantes del bus solo hubo un testimonio.

De acuerdo con la funcionaria, pese a que el testimonio podría ser suficiente, la declaración va en contravía con lo afirmado por la Policía en cuanto al arma empleada, por un lado se habló de una pistola, otra un arma de fogueo y una tercera aseguró que hubo un arma blanca.

Según el concepto de la jueza 69 de Garantías, además de no aparecer el arma, la Fiscalía solo presentó acusación por dos delitos y uno de ellos no da medida privativa de la libertad. El otro es hurto, el cual no había sido probado, por lo que hay ausencia de causales.

En otros temas durante la COP27 de las Naciones Unidas , el presidente Gustavo Petro dijo que se debe poner fecha para la transición energética, que es un compromiso de varios países para reducir las emisiones de carbono y del que el presidente de Ecopetrol , Felipe Bayón, se mostró en acuerdo siempre y cuando sea “ordenada y planeada”.

“Yo tomaría el decálogo del presidente en COP como una invitación a ver qué se puede hacer desde el punto de vista de transición (…) Vamos a sentarnos con la junta a ver planes de inversiones”, comentó Bayón en Mañanas Blu sobre el discurso que Petro dio en Egipto y en el que nuevamente planteó la idea de dejar de explotar hidrocarburos.

Por otro lado Blu radio conoció en primicia que la Contraloría General de la República alista embargos contra funcionarios y exfuncionarios de Emcali, inclusive de nivel directivo, vinculados con la larguísima cadena de irregularidades en la contratación de esa ciudad. Las medidas se dan en medio de las denuncias de supuestos sobrecostos en materia contractual, como televisores de 45 millones de pesos y sillas de 20 millones de pesos.

