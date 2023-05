Ajuste salarial para el sector público: reviva Mañanas Blu, con Néstor Morales

Edwin Palma, viceministro de trabajo, lideró la negociación y explicó en Mañanas Blu, con Néstor Morales, que todos los empleados con vínculos legales y reglamentarios con el Estado recibirán el aumento. Además, se incluyen los trabajadores de alcaldías, gobernaciones, policía, ejército, maestros y empleados asociados al Ministerio de Defensa. En total, se estima que 1.326.000 trabajadores del sector público se beneficiarán del aumento.

"Aplica a todos los empleados que tengan vinculación legal y reglamentaria con el Estado. En el Estado funciona desde hace algunos años en virtud de un compromiso internacional, el Convenio 151, negociación colectiva multinivel. Hoy estamos negociando no solamente en este nivel central, con esta mesa estatal, sino también en las distintas entidades, en los distintos sectores que además tienen también posibilidad de acuerdo a sus presupuestos, de acuerdo a sus capacidades fiscales, negociar otras aspiraciones también de orden económico, de intereses de los trabajadores, de los empleados públicos. (...) Incluye los maestros y los trabajadores asociados al Ministerio de Defensa, policías, militares, casi que son el 60% de la nómina de todo el Estado", explicó.

Asimismo, en diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el ministro Velasco aclaró que lo que quiso decir es que el proceso de sometimiento a la justicia es una cosa y la negociación de narcotráfico, otra. En ese sentido, explicó que serán los jueces y fiscales los encargados de llevar a cabo esta estrategia, más no el Gobierno.

“Son dos políticas completamente diferentes. La negociación con la guerrilla, el sometimiento con las bandas criminales que, evidentemente dentro de su multicrimen extorsionan, generan violencia, asesinan y están en el negocio del narcotráfico, a esa gente se le ofrece el sometimiento y quien negocia con ellos es un fiscal”, mencionó.

Publicidad

A su vez, la presidenta de la Cámara de Comercio de Chocó, Elsa Paselia Delgado, expresó en Mañanas Blu su gratitud por ser tomada en cuenta para el viaje con la vicepresidenta Francia Márquez a África, y habló sobre lo que esperan lograr la visita a Kenia, Etiopía y Sudáfrica.

Delgado se mostró emocionada por la oportunidad y dijo que esta experiencia es irrepetible, especialmente para un departamento que ha sido históricamente excluido.

“Colombia es un país racista, porque yo soy muy negra y lo he sentido también. Porque yo me imagino que donde hubiese allí personas de mayor connotación, hijos de expresidentes, a lo mejor, ni se le hubiera hecho ruido a este viaje. Pero también vamos personas muy afro y que somos de territorios. Yo me siento de verdad y les digo con toda sinceridad, me siento muy bendecida, bendecida porque nos tuvieron en cuenta”, manifestó.