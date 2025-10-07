Alerta por municipios en riesgo electoral: Mañanas Blu, martes, 7 de octubre de 2025

Actualizado: 7 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 7 de octubre de 2025:
- Gustavo Sastoque, exagente del CTI, contó su historia y el porqué fue llevado a la cárcel injustamente.
- Aníbal Gaviria, precandidato presidencial de la Fuerza de las Regiones, dio detalles sobre las elecciones presidenciales de 2026.
- Iris Marín, defensora del Pueblo, se pronunció sobre los riesgos que enfrenta el país en materia electoral.
- Piedad Restrepo, vocera de la Asociación Todos Por Medellín, se refirió a los contratos irregulares durante la alcaldía de Daniel Quintero.
