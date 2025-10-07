Alerta por municipios en riesgo electoral: Mañanas Blu, martes, 7 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 7 de octubre de 2025:



Gustavo Sastoque, exagente del CTI, contó su historia y el porqué fue llevado a la cárcel injustamente.

Aníbal Gaviria, precandidato presidencial de la Fuerza de las Regiones, dio detalles sobre las elecciones presidenciales de 2026.

Iris Marín, defensora del Pueblo, se pronunció sobre los riesgos que enfrenta el país en materia electoral.

Piedad Restrepo, vocera de la Asociación Todos Por Medellín, se refirió a los contratos irregulares durante la alcaldía de Daniel Quintero.

Escuche el programa completo aquí: