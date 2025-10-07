En vivo
Alerta por municipios en riesgo electoral: Mañanas Blu, martes, 7 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 7 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 7 de octubre de 2025:

  • Gustavo Sastoque, exagente del CTI, contó su historia y el porqué fue llevado a la cárcel injustamente.
  • Aníbal Gaviria, precandidato presidencial de la Fuerza de las Regiones, dio detalles sobre las elecciones presidenciales de 2026.
  • Iris Marín, defensora del Pueblo, se pronunció sobre los riesgos que enfrenta el país en materia electoral.
  • Piedad Restrepo, vocera de la Asociación Todos Por Medellín, se refirió a los contratos irregulares durante la alcaldía de Daniel Quintero.

Escuche el programa completo aquí:

