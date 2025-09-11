¿Álvaro Uribe de vuelta en el Senado? Mañanas Blu, jueves, 11 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 11 de septiembre de 2025:



El general Hernando Garzón, saliente inspector de las Fuerzas Militares , profundizó sobre la orden de su retiro por presuntos vínculos con el narcotráfico.

, profundizó sobre la orden de su retiro por presuntos vínculos con el narcotráfico. Eduardo Montealegre, ministro de Justicia , habló de la propuesta del presidente Gustavo Petro de retomar el uso del glifosato.

, habló de la propuesta del presidente Gustavo Petro de retomar el uso del glifosato. El general Yor Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército , se refirió al intento de asonada contra los militares en Putumayo.

, se refirió al intento de asonada contra los militares en Putumayo. Éléonore Caroit, diputada de la Asamblea Nacional de Francia , se pronunció sobre la crisis política y las protestas en el país.

, se pronunció sobre la crisis política y las protestas en el país. Miguel Silva, secretario general de Bogotá, dio detalles de la denuncia contra el líder emberá Fernando Queragama.

Escuche el programa completo aquí: