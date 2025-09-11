¿Álvaro Uribe de vuelta en el Senado? Mañanas Blu, jueves, 11 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 11, 2025 02:59 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 11 de septiembre de 2025:
- El general Hernando Garzón, saliente inspector de las Fuerzas Militares, profundizó sobre la orden de su retiro por presuntos vínculos con el narcotráfico.
- Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, habló de la propuesta del presidente Gustavo Petro de retomar el uso del glifosato.
- El general Yor Cotua, comandante de la Brigada 27 del Ejército, se refirió al intento de asonada contra los militares en Putumayo.
- Éléonore Caroit, diputada de la Asamblea Nacional de Francia, se pronunció sobre la crisis política y las protestas en el país.
- Miguel Silva, secretario general de Bogotá, dio detalles de la denuncia contra el líder emberá Fernando Queragama.
Escuche el programa completo aquí: