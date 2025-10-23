¿Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Mañanas Blu, jueves, 23 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 23 de octubre de 2025:



Eduardo Montealegre, ministro de Justicia , se refirió al borrador de ley para convocar la Asamblea Nacional Constituyente.

José Ignacio López, presidente de Anif, dio detalles sobre las billeteras digitales y Bre-B.

Hermes Lara, magistrado y presidente de Corjusticia, se pronunció sobre la molestia que tienen los jueces y magistrados con el presidente Gustavo Petro.

Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, profundizó acerca de los ataques de EEUU al Caribe y Pacífico.

