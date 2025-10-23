¿Asamblea Nacional Constituyente en Colombia? Mañanas Blu, jueves, 23 de octubre de 2025

Actualizado: 23 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este jueves, 23 de octubre de 2025:
- Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, se refirió al borrador de ley para convocar la Asamblea Nacional Constituyente.
- José Ignacio López, presidente de Anif, dio detalles sobre las billeteras digitales y Bre-B.
- Hermes Lara, magistrado y presidente de Corjusticia, se pronunció sobre la molestia que tienen los jueces y magistrados con el presidente Gustavo Petro.
- Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW, profundizó acerca de los ataques de EEUU al Caribe y Pacífico.
Escuche el programa completo aquí: