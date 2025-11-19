Así será el pico y placa los sábados en Bogotá: Mañanas Blu, miércoles, 19 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este miércoles, 19 de noviembre de 2025:
- Iris Marín, defensora del Pueblo, dio detalles sobre los bombardeos y menores de edad reclutados.
- Juan Carlos Hernández, alcalde de La Calera, Cundinamarca, se pronunció sobre los bloqueos que se presentan en la zona.
- Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, profundizó sobre el pico y placa para vehículos no matriculados en Bogotá.
- Juan Fernando Cristo, precandidato presidencial, se refirió a su candidatura y propuesta de gobierno.
- Jorge Bohórquez, personero de Ocaña, Norte de Santander, habló sobre las acusaciones del presidente Petro y el ministro del Interior.
Escuche el programa completo aquí: