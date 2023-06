Ataque contra Catalina Ortiz fue montaje: Mañanas Blu, programa completo, 1 de junio

El jueves, 1 de junio, en Mañanas Blu con Néstor Morales, habló la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, sobre el pulso en el Congreso de cara a las reformas y la movilización social.

La candidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz, estuvo en Blu Radio, se refirió acerca de video de agresión en su contra que terminó siendo un montaje : “Yo he sido engañada. Hay una persona que trabaja conmigo y ayer me dijo que no había sido capaz de decirme (…) El equipo de trabajo estaba igual de confundido como yo”.

"Ella trabaja conmigo, eso no lo he negado jamás. Yo hablé con ella anoche (...) Uno se pone muy quisquilloso y no confía en nadie. Hasta anoche trabajó aquí",, dijo refiriéndose a la publicista que organizó el ´performance´.

Billy Escobar, superintendente de Sociedades, en diálogo con Mañanas Blu, aclaró las dudas sobre la reestructuración de Viva Air : “Se le abre la posibilidad a Viva de organizar sus obligaciones, de organizar las deudas y pactar acuerdos de pago con sus acreedores. Esta es una instancia de salvamento de empresa, no de liquidación (…) Vamos a hacer un ‘fast track’, que lo tiene la ley, en donde vamos a llegar a fondo y a resolver la situación de los trabajadores para saber qué patrimonio hay para responderles si la empresa se liquida”.

Marco Adrián Artunduaga, alcalde de Timaná , pasó por los micrófonos de Blu Radio para dar detalles sobre el desplome de un puente en construcción en el municipio: “La ola invernal ha afectado en diferentes oportunidades”.

Margarita Cabello, procuradora general de la Nación, habló sobre el anuncio del Pacto Histórico de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para buscar protección: “Con ellos hemos tenido el ejercicio objetivo y equilibrado en todos los casos, entonces me llama la atención que cuando hay una decisión que los afecta, inmediatamente quieren acusar a la Procuraduría".

Por otra parte, se refirió al caso de Laura Sarabia: “Están preguntando por los que practicaron la prueba, por qué la practicaron y cómo la practicaron. Estamos pidiendo el acta de práctica de prueba, a ver si fue realmente un polígrafo lo que se hizo o fue otra cosa”.

Alejandro Gómez, secretario de Salud de Bogotá, se refirió acerca del convenio con Sinovac, para hacer un laboratorio de desarrollo de vacunas en la capital del país: “Entendimos que era imperativo recuperar la capacidad que tuvo nuestro país de producción de biológicos”.

Jorge Castaño, director de Asuntos Públicos de Zijin Continental Gold, habló sobre la petición al Gobierno de una intervención en la mina de Buriticá por continuos ataques: “El 60 % de nuestra operación legal, en el marco de las disposiciones del contrato de concesión, está tomada por ilegales. Hoy estamos en una situación bastante crítica”.

Jorge Velosa, músico y compositor colombiano, estuvo invitado en Blu Radio para hablar sobre el título de Doctor Honoris Causa en Lenguaje y Cultura que recibió en Tunja: “Sigo haciendo música, pero fundamentalmente escribiendo a partir de mis archivos”.



