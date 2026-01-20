Augusto Rodríguez responde a imputación en su contra: Mañanas Blu, martes, 20 de enero de 2026

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 20 de enero de 2026:



Marta Cecilia Ramírez, secretaria de Salud de Antioquia , habló sobre la situación del hospital de Itagüí.

Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, se pronunció sobre los impuestos a licores y tabaco.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, se refirió a la imputación que hubo en su contra por el magnicidio de Miguel Uribe.

Federico Restrepo, candidato al Senado, profundizó sobre Ecopetrol.

Catherine Juvinao, representante a la Cámara, comentó sobre el caso de Juliana Guerrero y la Fundación San José.

Fabio Humar, abogado de las víctimas, dio detalles sobre Zenaida Vargas, la otra mujer que investigan por el caso de Zulma Guzmán.

