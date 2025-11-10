Aumenta crisis entre Colombia y EEUU: Mañanas Blu, lunes, 10 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 10 de noviembre de 2025:
- Mikhail Krasnov, alcalde de Tunja, se pronunció sobre el atentado ocurrido el sábado en el municipio.
- El coronel Eddy Cardona, comandante de la Primera Brigada del Ejército, dio detalles sobre el atentado en el Batallón Simón Bolívar, en Tunja.
- Mauricio Jaramillo, vicecanciller de Asuntos Multilaterales, se refirió a la guerra entre Rusia y Ucrania.
- Miguel Uribe Londoño, precandidato presidencial del Centro Democrático, habló sobre los cuestionamientos a la encuestadora que definirá al candidato del partido.
- Efraín Cepeda, precandidato presidencial del partido Conservador, profundizó sobre la carta enviada al Directorio Nacional.
- Yván Gil, canciller de Venezuela, se expresó acerca de los bombardeos de EEUU al Caribe.
