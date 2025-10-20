Aumenta la tensión diplomática entre Colombia y EEUU: Mañanas Blu, lunes, 20 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 20 de octubre de 2025:



María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana , se pronunció sobre la tensión diplomática entre Colombia y EEUU.

Armando Benedetti, ministro del Interior, profundizó acerca del choque del presidente Trump-Petro.

César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo en la Universidad Nacional y los ataques en la Embajada de EEUU.

, dio detalles sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo en la Universidad Nacional y los ataques en la Embajada de EEUU. María Elvira Salazar, congresista republicana de EE. UU., se refirió a la tensión diplomática entre Colombia y EEUU.

