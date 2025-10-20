Aumenta la tensión diplomática entre Colombia y EEUU: Mañanas Blu, lunes, 20 de octubre de 2025

Actualizado: 20 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 20 de octubre de 2025:
- María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, se pronunció sobre la tensión diplomática entre Colombia y EEUU.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, profundizó acerca del choque del presidente Trump-Petro.
- César Restrepo, secretario de Seguridad de Bogotá, dio detalles sobre las manifestaciones que se llevaron a cabo en la Universidad Nacional y los ataques en la Embajada de EEUU.
- María Elvira Salazar, congresista republicana de EE. UU., se refirió a la tensión diplomática entre Colombia y EEUU.
Escuche el programa completo aquí: