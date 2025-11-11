¿Baja la tensión entre Colombia y EEUU? Mañanas Blu, martes, 11 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 11 de noviembre de 2025:
- Renson Martínez, gobernador de Arauca, dio detalles sobre el atentado del que fue víctima.
- Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, se refirió a las elecciones presidenciales de 2026.
- Pedro Daniel Contreras, abogado de Laura, profundizó sobre el proceso de cambio de género de ella.
- La general Susana Blanco, directora de la Policía de Tránsito, se pronunció sobre el caso del taxista ebrio que atropello a varias personas.
Escuche el programa completo aquí: