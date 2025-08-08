Publicidad

¿Cédula obligatoria para mascotas? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de agosto de 2025

Desde la Cámara de Representantes, se revisa la propuesta de crear una identificación obligatoria para disminuir los casos de abandono y maltrato animal. Reviva el programa completo del 8 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 03:37 p. m.

Estos son los hechos que se hicieron noticia en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este viernes, 8 de agosto de 2025:

  • Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society, profundizó sobre la orden de Trump al Ejército de EEUU de atacar a cárteles de droga de América Latina, según el New York Times.
  • Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), habló del balance de los tres años del presidente Gustavo Petro en términos de seguridad.
  • Germán Rozo, miembro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, dio detalles sobre el nuevo proyecto que busca proteger a mascotas con identificación obligatoria.
  • Maurice Armitage, precandidato presidencial, se refirió a lo que espera de su candidatura y sus proyectos si llega a la Presidencia.
  • Camila Escobar, presidenta de Juan Valdez, profundizó sobre la alianza de la marca con el equipo argentino River Plate.

Escuche el programa completo aquí:

