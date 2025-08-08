¿Cédula obligatoria para mascotas? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de agosto de 2025

Estos son los hechos que se hicieron noticia en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este viernes, 8 de agosto de 2025:



Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society , profundizó sobre la orden de Trump al Ejército de EEUU de atacar a cárteles de droga de América Latina, según el New York Times.

Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) , habló del balance de los tres años del presidente Gustavo Petro en términos de seguridad.

Germán Rozo, miembro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes , dio detalles sobre el nuevo proyecto que busca proteger a mascotas con identificación obligatoria.

Maurice Armitage, precandidato presidencial , se refirió a lo que espera de su candidatura y sus proyectos si llega a la Presidencia.

Camila Escobar, presidenta de Juan Valdez, profundizó sobre la alianza de la marca con el equipo argentino River Plate.

