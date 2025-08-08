¿Cédula obligatoria para mascotas? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 8 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 08, 2025 03:37 p. m.
Estos son los hechos que se hicieron noticia en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, este viernes, 8 de agosto de 2025:
- Juan Pablo Villasmil, investigador del Center for a Secure Free Society, profundizó sobre la orden de Trump al Ejército de EEUU de atacar a cárteles de droga de América Latina, según el New York Times.
- Andrés Preciado, director de Conflicto y Seguridad de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), habló del balance de los tres años del presidente Gustavo Petro en términos de seguridad.
- Germán Rozo, miembro de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, dio detalles sobre el nuevo proyecto que busca proteger a mascotas con identificación obligatoria.
- Maurice Armitage, precandidato presidencial, se refirió a lo que espera de su candidatura y sus proyectos si llega a la Presidencia.
- Camila Escobar, presidenta de Juan Valdez, profundizó sobre la alianza de la marca con el equipo argentino River Plate.
Escuche el programa completo aquí: