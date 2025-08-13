Publicidad

Ceremonia de despedida a Miguel Uribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de agosto de 2025

Todos los detalles del homenaje fúnebre a Miguel Uribe. Reviva el programa completo del 13 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 13, 2025 01:53 p. m.

Así transcurrió el homenaje fúnebre a Miguel Uribe Turbay. Familia, Senadores y allegados hicieron presencia en el homenaje. Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 13 de agosto de 2025:

  • Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, se expresó sobre el homenaje a Miguel Uribe.
  • Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, dio un discurso en la ceremonia de fallecimiento de Miguel Uribe.
  • Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe, agradeció a María Claudia Tarazona y le dio sentidas palabras.
  • Lidio García, presidente del Senado, se pronunció en la ceremonia de fallecimiento de Miguel Uribe.

Escuche el programa completo aquí:

