Ceremonia de despedida a Miguel Uribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de agosto de 2025

Así transcurrió el homenaje fúnebre a Miguel Uribe Turbay. Familia, Senadores y allegados hicieron presencia en el homenaje. Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 13 de agosto de 2025:
- Bernie Moreno, senador de Estados Unidos, se expresó sobre el homenaje a Miguel Uribe.
- Julián López, presidente de la Cámara de Representantes, dio un discurso en la ceremonia de fallecimiento de Miguel Uribe.
- Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe, agradeció a María Claudia Tarazona y le dio sentidas palabras.
- Lidio García, presidente del Senado, se pronunció en la ceremonia de fallecimiento de Miguel Uribe.
