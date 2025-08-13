Ceremonia de despedida a Miguel Uribe: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 13 de agosto de 2025

Así transcurrió el homenaje fúnebre a Miguel Uribe Turbay. Familia, Senadores y allegados hicieron presencia en el homenaje. Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, este miércoles, 13 de agosto de 2025:



Bernie Moreno, senador de Estados Unidos , se expresó sobre el homenaje a Miguel Uribe.

, se expresó sobre el homenaje a Miguel Uribe. Julián López, presidente de la Cámara de Representantes , dio un discurso en la ceremonia de fallecimiento de Miguel Uribe.

, dio un discurso en la ceremonia de fallecimiento de Miguel Uribe. Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe , agradeció a María Claudia Tarazona y le dio sentidas palabras.

, agradeció a María Claudia Tarazona y le dio sentidas palabras. Lidio García, presidente del Senado, se pronunció en la ceremonia de fallecimiento de Miguel Uribe.

