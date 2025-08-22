Colombia, de luto por atentados terroristas: Mañanas Blu, viernes 22 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 22, 2025 11:31 a. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 22 de agosto de 2025:
- El coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, profundizó acerca del atentado en Florencia.
- Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló del atentado terrorista de ayer en la ciudad.
- Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó las medidas que tomará el Gobierno tras los atentados en Cali y Antioquia.
- El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, dio detalles del ataque a helicóptero de Policía en Amalfi, Antioquia.
- Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se pronunció acerca del ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi.
- Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación Estado de Derecho, explicó la decisión del Consejo de Estado de suspender la directiva presidencial sobre contratación de pauta a medios alternativos.
Escuche el programa completo aquí: