Colombia, de luto por atentados terroristas: Mañanas Blu, viernes 22 de agosto de 2025

El coronel César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá , profundizó acerca del atentado en Florencia.

Alejandro Eder, alcalde de Cali, habló del atentado terrorista de ayer en la ciudad.

Armando Benedetti, ministro del Interior, explicó las medidas que tomará el Gobierno tras los atentados en Cali y Antioquia.

El general Carlos Triana, director de la Policía Nacional, dio detalles del ataque a helicóptero de Policía en Amalfi, Antioquia.

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, se pronunció acerca del ataque a helicóptero de la Policía en Amalfi.

Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación Estado de Derecho, explicó la decisión del Consejo de Estado de suspender la directiva presidencial sobre contratación de pauta a medios alternativos.

