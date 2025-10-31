¿Cómo van las movilizaciones en Bogotá? Mañanas Blu, viernes, 31 de octubre de 2025

Actualizado: 31 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 31 de octubre de 2025:
- El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre las medidas para motociclistas este fin de semana y las protestas en las principales vías de la ciudad.
- Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, dio detalles del nuevo choque con el presidente Gustavo Petro y el manejo del Partido de la U.
- Andrés Ardila, padre de la joven fallecida en Cali, se refirió a lo ocurrido con su hija en una reconocida discoteca.
- El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, profundizó sobre alias 'El Viejo' y el presunto enlace clave entre sicarios y la Segunda Marquetalia en el caso de Miguel Uribe Turbay.
- Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, explicó los detalles del plan éxodo este fin de semana.
- Martín Orozco, gerente de Invamer, habló sobre la reanudación de las encuestas de intención de voto.
- Catalina Gómez Ángel, reportera de guerra colombiana, se expresó sobre el documental 'Detrás de la guerra'.
Escuche el programa completo aquí: