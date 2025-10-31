¿Cómo van las movilizaciones en Bogotá? Mañanas Blu, viernes, 31 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 31 de octubre de 2025:



El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , se pronunció sobre las medidas para motociclistas este fin de semana y las protestas en las principales vías de la ciudad.

, se pronunció sobre las medidas para motociclistas este fin de semana y las protestas en las principales vías de la ciudad. Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca , dio detalles del nuevo choque con el presidente Gustavo Petro y el manejo del Partido de la U.

, dio detalles del nuevo choque con el presidente Gustavo Petro y el manejo del Partido de la U. Andrés Ardila, padre de la joven fallecida en Cali , se refirió a lo ocurrido con su hija en una reconocida discoteca.

, se refirió a lo ocurrido con su hija en una reconocida discoteca. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá , profundizó sobre alias 'El Viejo' y el presunto enlace clave entre sicarios y la Segunda Marquetalia en el caso de Miguel Uribe Turbay.

, profundizó sobre alias 'El Viejo' y el presunto enlace clave entre sicarios y la Segunda Marquetalia en el caso de Miguel Uribe Turbay. Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca , explicó los detalles del plan éxodo este fin de semana.

, explicó los detalles del plan éxodo este fin de semana. Martín Orozco, gerente de Invamer , habló sobre la reanudación de las encuestas de intención de voto.

, habló sobre la reanudación de las encuestas de intención de voto. Catalina Gómez Ángel, reportera de guerra colombiana, se expresó sobre el documental 'Detrás de la guerra'.

Escuche el programa completo aquí: