¿Cómo van las movilizaciones en Bogotá? Mañanas Blu, viernes, 31 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 31 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 31 de octubre de 2025:

  • El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre las medidas para motociclistas este fin de semana y las protestas en las principales vías de la ciudad.
  • Dilian Francisca Toro, gobernadora del Valle del Cauca, dio detalles del nuevo choque con el presidente Gustavo Petro y el manejo del Partido de la U.
  • Andrés Ardila, padre de la joven fallecida en Cali, se refirió a lo ocurrido con su hija en una reconocida discoteca.
  • El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, profundizó sobre alias 'El Viejo' y el presunto enlace clave entre sicarios y la Segunda Marquetalia en el caso de Miguel Uribe Turbay.
  • Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, explicó los detalles del plan éxodo este fin de semana.
  • Martín Orozco, gerente de Invamer, habló sobre la reanudación de las encuestas de intención de voto.
  • Catalina Gómez Ángel, reportera de guerra colombiana, se expresó sobre el documental 'Detrás de la guerra'.

Escuche el programa completo aquí:

