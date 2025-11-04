Conmemoración del holocausto del Palacio de Justicia: Mañanas Blu, martes, 4 de noviembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 4 de noviembre de 2025:



Luis Alfonso Jaramillo, tío de Jaime Esteban Moreno , se pronunció sobre el fallecimiento de su sobrino.

Camilo Rincón, abogado de la familia de Jaime Esteban Moreno, dio detalles sobre cómo avanza el proceso.

Nilson Pinilla, autor del informe de la Comisión de la Verdad sobre la toma del Palacio de Justicia, profundizó acerca de la conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio.

Óscar Alarcón, abogado amigo del exmagistrado Manuel Gaona, habló sobre la toma del Palacio de Justicia.

César Cerón, alcalde de Suárez, Cauca, se refirió al ataque con carrobombas ocurrido cerca de la estación de Policía.

, se refirió al ataque con carrobombas ocurrido cerca de la estación de Policía. Abelardo de la Espriella, precandidato presidencial, se expresó sobre su evento de candidatura en el Movistar Arena en Bogotá.

