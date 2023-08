Conmoción en Ecuador por asesinato de Fernando Villavicencio: Mañanas Blu, programa, agosto 10

El jueves, 10 de agosto, en Mañanas Blu con Néstor Morales, estuvo Carlos Figueroa, amigo de Fernando Villavicencio, quien se refirió al asesinato del candidato presidencial de Ecuador.

“Tendrá que investigarse la falta de protocolos, porque adicionalmente la guardia no estaba completa. Podrían haber esperado a que llegue el blindado”, afirmó Carlos Figueroa.

Everth Hawkins, gobernador de San Andrés , habló de la ola de homicidios en la isla, que está disparada en un 58%: “Hay una alta intolerancia sobre todo entre menores de edad y jóvenes también menores de 25 años que tienen acceso a armas de fuego”.

Blanca Inés Durán, directora del IDRD de Bogotá, se conectó con Blu Radio, para hablar de las actividades que se desarrollarán durante la ciclovía nocturna en la ciudad este jueves.

Publicidad

“Tenemos 95 kilómetros de ciclovía que van a estar por las principales avenidas: carrera Séptima, carrera 15, calle 116, calle 26”, detalló la directora del IDRD.

El gerente de Invamer, Martín Orozco, dio detalles de los resultados de la más reciente encuesta Invamer Poll, que periódicamente evalúa la gestión del presidente Gustavo Petro: “La institucionalidad en general desde hace un tiempo viene muy desprestigiada”.

Patricia Villavicencio, hermana de Fernando Villavicencio , el candidato presidencial ecuatoriano que fue asesinado ayer, pasó por los micrófonos de Blu Radio y se manifestó acerca de este magnicidio.

Publicidad

“La frase que dijo el último momento en la tarima: ‘Los que tocan a mi familia, me tocarán a mí. Yo lucharé, a mí no me van a callar. Todos ustedes ecuatorianos son mi familia’”, declaró Patricia Villavicencio.

Escuche el programa completo: