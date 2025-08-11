Conmoción por muerte de Miguel Uribe Turbay: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de agosto de 2025

Actualizado: agosto 11, 2025 04:36 p. m.
Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, lunes, 11 de agosto de 2025:
- Edwin Montero, miembro de la UTL de Miguel Uribe, habló sobre su fallecimiento.
- María del Mar Pizarro, representante a la Cámara, se expresó acerca del fallecimiento de Miguel Uribe.
- Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo, compartió su sentir sobre el fallecimiento de Miguel Uribe.
- Camilo Gómez Posso, presidente de Indepaz, se refirió al fallecimiento de Miguel Uribe y la violencia en el país.
Escuche el programa completo aquí: