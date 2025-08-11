Publicidad

Conmoción por muerte de Miguel Uribe Turbay: Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 11 de agosto de 2025

Últimos detalles acerca de las reacciones al fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Reviva el programa completo del 11 de agosto de 2025 en Mañanas Blu con Camila Zuluaga.

Camila Zuluaga
Camila Zuluaga
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 11, 2025 04:36 p. m.

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30AM, con Camila Zuluaga, lunes, 11 de agosto de 2025:

  • Edwin Montero, miembro de la UTL de Miguel Uribe, habló sobre su fallecimiento.
  • María del Mar Pizarro, representante a la Cámara, se expresó acerca del fallecimiento de Miguel Uribe.
  • Juan Manuel Galán, presidente del Nuevo Liberalismo, compartió su sentir sobre el fallecimiento de Miguel Uribe.
  • Camilo Gómez Posso, presidente de Indepaz, se refirió al fallecimiento de Miguel Uribe y la violencia en el país.

Escuche el programa completo aquí:

