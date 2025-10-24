Continúa tensión entre Colombia y EEUU: Mañanas Blu, viernes, 24 de octubre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 24 de octubre de 2025:



Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático , se pronunció sobre la reforma a la salud.

Hernán Penagos, registrador nacional, dio detalles acerca de la realización de la consulta del Pacto Histórico.

Luis Peche, opositor venezolano atacado en Bogotá, habló acerca del atentado en su contra.

Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, se refirió a la consulta del 26 de octubre.

, se refirió a la consulta del 26 de octubre. Carolina Luna, colombiana integrante de Médicos Sin Fronteras, profundizó sobre la salud mental en Gaza.

Escuche el programa completo aquí: