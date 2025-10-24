En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Lista Clinton
Nequi y Bancolombia
Trump contra Petro
Asamblea Constituyente

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Continúa tensión entre Colombia y EEUU: Mañanas Blu, viernes, 24 de octubre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 24 de octubre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Nestor-Morals-Blu-Radio.jpg
Néstor Morales, director de Mañanas Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de oct, 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 24 de octubre de 2025:

  • Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, se pronunció sobre la reforma a la salud.
  • Hernán Penagos, registrador nacional, dio detalles acerca de la realización de la consulta del Pacto Histórico.
  • Luis Peche, opositor venezolano atacado en Bogotá, habló acerca del atentado en su contra.
  • Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, se refirió a la consulta del 26 de octubre.
  • Carolina Luna, colombiana integrante de Médicos Sin Fronteras, profundizó sobre la salud mental en Gaza.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad