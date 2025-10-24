Continúa tensión entre Colombia y EEUU: Mañanas Blu, viernes, 24 de octubre de 2025

Actualizado: 24 de oct, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 24 de octubre de 2025:
- Andrés Forero, representante a la Cámara por el Centro Democrático, se pronunció sobre la reforma a la salud.
- Hernán Penagos, registrador nacional, dio detalles acerca de la realización de la consulta del Pacto Histórico.
- Luis Peche, opositor venezolano atacado en Bogotá, habló acerca del atentado en su contra.
- Mauricio Cárdenas, precandidato presidencial, se refirió a la consulta del 26 de octubre.
- Carolina Luna, colombiana integrante de Médicos Sin Fronteras, profundizó sobre la salud mental en Gaza.
Escuche el programa completo aquí: