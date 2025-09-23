Continúan investigaciones por asesinato de B King: Mañanas Blu, martes, 23 de septiembre de 2025

Actualizado: 23 de sept, 2025
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 23 de septiembre de 2025:
- Armando Benedetti, ministro del Interior, dio detalles de sus declaraciones sobre el excanciller Álvaro Leyva y la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz en Colombia.
- José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS, se refirió a las acusaciones que hay en su contra por presuntos malos manejos en la entidad.
- Alfredo Molano, cónsul de Colombia en Ciudad de México, dio declaraciones sobre qué se sabe del asesinato de B King y Dj Regio Clown.
- María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, habló de la situación en la vía al Llano.
- Yannai Kadamani, ministra de Cultura, dio detalles de la decisión de negar al MAMM la venta de dos obras de la artista Débora Arango.
Escuche el programa completo aquí: