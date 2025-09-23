Continúan investigaciones por asesinato de B King: Mañanas Blu, martes, 23 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este martes, 23 de septiembre de 2025:



Armando Benedetti, ministro del Interior , dio detalles de sus declaraciones sobre el excanciller Álvaro Leyva y la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz en Colombia.

, dio detalles de sus declaraciones sobre el excanciller Álvaro Leyva y la designación de exjefes paramilitares como gestores de paz en Colombia. José Fernando Cardona, expresidente de la Nueva EPS , se refirió a las acusaciones que hay en su contra por presuntos malos manejos en la entidad.

, se refirió a las acusaciones que hay en su contra por presuntos malos manejos en la entidad. Alfredo Molano, cónsul de Colombia en Ciudad de México , dio declaraciones sobre qué se sabe del asesinato de B King y Dj Regio Clown.

, dio declaraciones sobre qué se sabe del asesinato de B King y Dj Regio Clown. María Fernanda Rojas, ministra de Transporte , habló de la situación en la vía al Llano.

, habló de la situación en la vía al Llano. Yannai Kadamani, ministra de Cultura, dio detalles de la decisión de negar al MAMM la venta de dos obras de la artista Débora Arango.

Escuche el programa completo aquí: