Continúan los fuertes incendios en Cundinamarca: Mañanas Blu, enero 30 de 2024

El martes, 30 de enero, en Mañanas Blu, con Néstor Morales, estuvo la alcaldesa de Sopó, Fabiola Muñoz, quien habló acerca de los incendios, detalló que uno de estos se logró controlar y el otro está en un 80 %.

“Desafortunadamente hay un problema, no solo en Sopó, sino en varios municipios. No se hace el mantenimiento adecuado y correctivo de los cables de media (tensión) que le corresponde, en nuestro caso, a Enel Colombia, el cual hago un llamado para que de verdad sean conscientes, debimos haber prevenido esta situación, sabíamos que venía un fenómeno de El Niño fuerte”, afirmó.

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, conversó acerca de las acusaciones de que la contratación de Regina Isabel López Burgos, prima de Nicolás Petro, y de Ignacio Llinás Chica, hermano del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) , Luis Eduardo Linares.

"Yo nunca he pedido hojas de vida recomendadas de familiares del presidente, ni mucho menos", aseguró López.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, dialogó sobre los incendios que afectan a la ciudad y de la calidad del aire para la suspensión del pico y placa los sábados.

"Mi esperanza, y no debería decirlo en estos micrófonos, es poder levantar la medida esta misma semana, pero eso depende de la evolución de la calidad del aire (…) La gente me lo ha dicho: no hay nada más permanente que una medida temporal. Eso le dicen a uno siempre. Y la verdad es que tienen razón porque muchas veces ha sido así, pero no en esta", dijo el alcalde.

El miembro de la Plataforma Unitaria del equipo de la líder de oposición venezolana Roberto Enríquez, dio detalles sobre lo que viene para Machado tras esta decisión de su inhabilitación política para competir en esta y otras elecciones hasta 2036.

“Ahora nuestra posición ha sido monolítica, mantenernos firmes en cuanto a que la candidata que eligió la gente en las elecciones primarias el 22 de octubre fue María Corina Machado y nosotros tenemos un deber de actuar con mucha firmeza, con mucha lealtad. El proceso que se dio con la decisión que sacó el Tribunal Supremo de Justicia es de una arbitrariedad que violenta derechos humanos fundamentales como el derecho a la defensa”, indicó.

La directora seccional de la Fiscalía en Medellín, Milena Amado, conversó sobre el feminicidio de la joven de 19 años Isabella Mesa Sánchez, que estaba en la ciudad de Medellín para estar con su pareja sentimental.

“La idea es que iba a compartir con él, pero lo que nos dice la mamá es que ellos en ningún momento vieron algún acto de violencia previo a estos hechos”, detalló.

El director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, dialogó sobre el aumento al recaudo fiscal que hubo el año pasado, pese a que no se alcanzó la meta establecida.

“Estamos hablando de niveles históricos en todas las métricas, el recaudo en términos de poder adquisitivo para el Estado aumentó en un 13,7%”, mencionó.

