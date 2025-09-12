Crece tensión por disturbios en la Nacional: Mañanas Blu, jueves, 12 de septiembre de 2025

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 12 de septiembre de 2025:



Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional sede Bogotá , se refirió a los disturbios y la explosión ocurridos en la institución.

Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Partido Popular Europeo , habló del informe del Parlamento Europeo sobre Colombia y la respuesta del presidente Gustavo Petro.

Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos , dio detalles de la lucha antidrogas y la relación de Colombia con el país norteamericano

Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, explicó los detalles de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad - BOG25.

