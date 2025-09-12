Crece tensión por disturbios en la Nacional: Mañanas Blu, jueves, 12 de septiembre de 2025

Actualizado: septiembre 12, 2025 03:07 p. m.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 12 de septiembre de 2025:
- Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional sede Bogotá, se refirió a los disturbios y la explosión ocurridos en la institución.
- Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Partido Popular Europeo, habló del informe del Parlamento Europeo sobre Colombia y la respuesta del presidente Gustavo Petro.
- Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, dio detalles de la lucha antidrogas y la relación de Colombia con el país norteamericano
- Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, explicó los detalles de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad - BOG25.
