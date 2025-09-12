En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Jair Bolsonaro
Charlie Kirk
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Crece tensión por disturbios en la Nacional: Mañanas Blu, jueves, 12 de septiembre de 2025

¡Ahora la radio no solo se escucha, también se ve! Reviva el programa completo del 12 de septiembre de 2025 en Mañanas Blu con Néstor Morales.

Néstor Morales - Mañanas Blu
Néstor Morales - Mañanas Blu
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 12, 2025 03:07 p. m.

Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 12 de septiembre de 2025:

  • Carolina Jiménez, vicerrectora de la Universidad Nacional sede Bogotá, se refirió a los disturbios y la explosión ocurridos en la institución.
  • Juan Ignacio Zoido, eurodiputado del Partido Popular Europeo, habló del informe del Parlamento Europeo sobre Colombia y la respuesta del presidente Gustavo Petro.
  • Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos, dio detalles de la lucha antidrogas y la relación de Colombia con el país norteamericano
  • Santiago Trujillo, secretario de Cultura de Bogotá, explicó los detalles de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad - BOG25.

Escuche el programa completo aquí:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad